Calcio:Roma; Hermoso,qui passione ed entusiasmo come ad Atletico

"Molte cose mi hanno spinto ad accettare. Si tratta di un grandissimo club, con una storia grandissima. Ho percepito passione e grande entusiasmo da parte dei tifosi verso la squadra. Qualcosa di simile all'Atletico Madrid: è come una grande famiglia all'interno della città", così Mario Hermoso, neo acquisto della Roma ai canali del club. "Per me è stato un cambiamento di vita semplice, anche pensando alla vita che facevo a Madrid con la mia famiglia - ha proseguito - Era quello che volevo a livello sportivo, di competizione". Parlando della trattativa ha spiegato: "La verità è che è successo tutto abbastanza rapidamente. Devo dire che quando si è presentata l'opportunità e la Roma si è interessata a me e c'è stata la possiblità di far parte di questo club dalla grande storia ho voluto ascoltare la proposta, valutare le mie sensazioni e il feedback dell'allenatore e da parte della squadra. Volevo capire come potevo aiutare al meglio la Roma". Infine una battuta su De Rossi: "Penso che ci troveremo bene. Da calciatore ha rappresentato il cuore, la voglia di lottare, la capacità di mantenere sempre la fiamma accesa. Come allenatore basta vedere il suo modo di vivere le partite in maniera passionale e soprattutto le sue conoscenze".