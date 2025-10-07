Caldo a Shanghai, Djokovic soffre ma batte Munar e va ai quarti

Novak Djokovic soffre ma piega la resistenza di Jaume Munar e accede ai quarti di finale del Masters di Shanghai. Dura quasi tre ore la lotta tra i due, con il serbo menomato da un problema alla caviglia a inizio match ma in grado di proseguire. Nonostante i problemi legati al gran caldo e all'umidità Djokovic (che ha avuto problemi di stomaco e di pressione) trova le energie per vincere 6-3, 5-7, 6-2 e restare in corsa per il titolo 101 in carriera.

Avanzano ai quarti anche Holger Rune e Zizou Bergs. Il danese, n. 11 al mondo e 10 del seeding, ha sconfitto Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37) 6-4, 6-7, 6-3. Bergs, n. 44 ATP, ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un "1000" superando il canadese Gabriel Diallo 3-6, 7-5, 7-6 (10/8).