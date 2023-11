Camavinga prolunga con Real Madrid fino al 2029

Eduardo Camavinga, di 20 anni, ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid per altri due anni fino al 2029, ha annunciato il club spagnolo in un comunicato. Il Real Madrid non ha fornito cifre ma, come per i recenti rinnovi dei brasiliani Rodrygo e Vinicius, anche questo nuovo contratto sarebbe accompagnato da una clausola rescissoria da un miliardo di euro, secondo la stampa spagnola. Una grande dimostrazione di fiducia da parte del club merengue nei confronti del nazionale francese, arrivato al Real Madrid nell'ultima giornata di mercato dell'estate 2021 dal Rennes per 30 milioni di euro a soli 18 anni. Vice campione del mondo in Qatar nel 2022 con i Blues, Camavinga ha vinto una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa Spagnola dal suo arrivo al Real.