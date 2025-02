Camille Rast domina lo slalom speciale di Saalbach, Liensberger e Shiffrin inseguono

La svizzera Camille Rast - 25 anni e non a caso leader in coppa del mondo della classifica di disciplina con due vittorie su sette gare disputate - e' al comando in 58.91 dopo la prima manche dello slalom speciale iridato di Saalbach. Alle sue spalle l'austriaca Katharina Liensberger in 59.49 mentre l'attesissima americana Mikaela Shiffrin, apparsa non ancora del tutto sicura dei propri mezzi, ha ottenuto il terzo tempo in 59.63.

Come previsto niente di particolarmente buono per l'Italia - con sole, un bel freddo, fondo perfetto e spesso ghiacciato, in una gara lunga sulla parte finale della pista ''Ulli Maier'', senza grandi pendenze ma con un tracciato in cui e' difficile essere veloci tenendo il ritmo per cui ci sono state molte uscite - in questa disciplina. La migliore e' stata, con il pettorale 32, la bresciana Marta Rossetti 11/a in 1.01.49. Dietro di lei, con il pettorale 34, la friulana Lara Della Mea in 1.02.31.

La trentina Martina Peterlini, la piu' quotata della squadra azzurra con il pettorale 22, ha chiuso in ritardo fortissimo con il tempo di 1.03.66, debilitata da un prolungato stato influenzale. Alle sue spalle, pettorale 45, la giovane valdostana Giorgia Collomb in 1.03.74. Fuori per un errore invece Lara Colturi, la giovane italiana con passaporto albanese. Manche decisiva alle ore 13.15.