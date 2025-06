Campionati Europei di Scherma Genova 2025: al via il 14 giugno con i migliori schermidori

Dopo l'ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma a Piacenza, ora tutti i riflettori della scherma si accenderanno su Genova, dove da sabato 14 e fino al 19 giugno andranno in scena gli Europei 2025, primo evento internazionale del nuovo quadriennio olimpico. C'è grande attesa per la rassegna continentale, in programma tra il Padiglione Jean Nouvel e il nuovissimo Palasport dove disputeranno le finali per le medaglie. È ancora aperta la prevendita dei biglietti per assistere a una settimana di straordinario spettacolo schermistico e per supportare i 28 azzurri che saliranno sulle pedane del capoluogo ligure. Si parte sabato 14 giugno con il fioretto femminile e la sciabola maschile: cerimonia d'apertura alle ore 17:45, seguita dalle fasi finali a partire dalle 18:15. Per l'Italia saranno in pedana le fiorettiste Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino, e gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere. Copertura mediatica d'eccezione per l'evento di Genova 2025: tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta su RAI 2 (soltanto le finali per il bronzo delle gare a squadre saranno visibili su Rai Sport) e su Sky Sport. Un nuovo, grande, evento nell'estate della Casa dello Sport di Sky. Gli assalti decisivi e le stoccate da medaglia dei Campionati Europei di Scherma "Genova 2025" saranno in diretta su Sky e in streaming su Now, da sabato 14 a giovedì 19 giugno.