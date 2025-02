Campionati Europei su pista 2025: doppio oro per l'Italia con Bianchi e Rocket Girls

Arrivano altre due medaglie d'oro nella seconda giornata di gare al velodromo di Heusden-Zolder, palcoscenico dei Campionati Europei su pista 2025: a salire sul gradino più alto del podio sono stati Matteo Bianchi nel Km da fermo e le ragazze dell'inseguimento a squadre donne. Per Bianchi si è trattato di una conferma dopo l'oro conquistato lo scorso anno ad Apeldoorn. Già il più veloce nelle qualificazioni, il bolzanino trionfa con un tempo di 59.965, lasciandosi alle spalle il tedesco Maximilian Dornbach di quattro decimi e il ceco David Peterka di oltre un secondo. Da sottolineare anche il settimo posto per Stefano Minuta. "Ero in buona condizione - le parole dell'azzurro - Già nella prima prova del Team Sprint di ieri avevo sensazioni positive, e oggi è andata ancora meglio in partenza. Ho cercato di avere l'approccio giusto, ho dato tutto e questo ha pagato. Sono molto contento".

L'Italia ha poi conquistato la medaglia d'oro anche con le Rocket Girls nell'inseguimento a squadre femminile. Il quartetto azzurro, composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, ha battuto la Germania nella finale per il titolo continentale. "Abbiamo corso con grande intelligenza - il commento di Vittoria Guazzini - abbiamo esperienza nel correre insieme". Al maschile, l'Italia chiude al quarto posto. Davide Boscaro, Manlio Moro, Francesco Lamon e Etienne Grimod (che ha sostituito Matteo Galli) battuti dalla Svizzera nella finale per il bronzo.