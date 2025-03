Campionati Italiani Cadetti 2025: il futuro del taekwondo italiano al PalaTiziano di Roma

Si è conclusa, al PalaTiziano di Roma, l'edizione 2025 dei Campionati Italiani Cadetti, una manifestazione che ha celebrato il talento e la determinazione delle nuove generazioni del taekwondo italiano. Dopo tre giorni di intense competizioni, l'evento ha visto in gara le migliori giovani promesse della disciplina, con l'ultima giornata dedicata alle cinture nere maschili e femminili, impegnate in 20 categorie per la conquista del titolo tricolore.

A sottolineare l'importanza dell'appuntamento è stata la presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Si respira un'atmosfera straordinaria, i numeri attestano la crescita della Federazione. C'è un intero movimento in continua evoluzione, una garanzia per costruire un futuro di successo. Il percorso fatto in questi anni di semina è stato eccellente. Complimenti alla Federazione e al presidente Cito".

Il direttore tecnico della Nazionale, Claudio Nolano, ha evidenziato il valore di questa competizione per la crescita del movimento azzurro: "Questi Campionati Cadetti sono importanti perché ci proiettano verso il futuro. In occasioni come queste osserviamo atleti e atlete che, con la loro freschezza, guardano al taekwondo di domani. A breve inizieremo a concentrarci sui Mondiali di categoria, in programma a Fujairah nel mese di maggio, dove l'Italia vuole confermarsi protagonista, come successo diverse volte in passato".

Accanto ai giovani atleti, Simone Alessio, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha voluto condividere la propria esperienza, offrendo consigli e momenti di confronto. "Quando ero al loro posto, a combattere tra i cadetti, persi contro Vito Dell'Aquila. Da allora sono cresciuto, ho imparato dai miei errori e ho trasformato ogni esperienza in opportunità. Il cammino verso Parigi è stato lungo, fatto di sacrifici e momenti difficili ma alla fine è arrivata la medaglia. Sognate e fatelo sempre in grande. Un domani, su quel palcoscenico, potreste esserci voi".