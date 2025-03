Campionati Italiani Cadetti 2025: record di iscritti al PalaTiziano per il taekwondo

Il taekwondo italiano continua a crescere, e i numeri lo confermano. Al PalaTi-ziano di Roma si è conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti 2025, la rassegna nazionale dedicata ai giovani talenti tra i 12 e i 14 anni con un totale di ben 40 categorie in gara tra cinture nere e rosse. Un'edizione che ha già fatto registrare un traguardo significativo: la quota di 530 iscritti, il numero più alto di sempre per questa categoria, a dimostrazione della solidità e della continua espansione del movimento. L'evento, che proseguirà per altri due giorni, sta offrendo un importante momento di confronto per le promesse del taekwondo italiano, con le cinture rosse e le cinture nere impegnate nella conquista dei titoli tricolore. Ad arricchire la giornata anche l'esibizione del Ciao Team, la squadra di taekwondo freestyle che si è esibita ai Giochi di Parigi 2024. Una performance di altissimo livello che ha messo in mostra l'aspetto più spettacolare e acrobatico di que-sta disciplina, catturando l'attenzione del pubblico presente al PalaTiziano. "Un campionato così partecipato, con un record assoluto di iscrizioni di atleti così giovani, è la conferma che le basi del presente del taekwondo italiano sono solide e che il futuro promette bene", le parole del presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito. "Un ringraziamento al Ministro Andrea Abodi per l'attenzione e il sostegno nei confronti della nostra disciplina, un segnale di vicinanza che valorizza il lavoro che la Federazione porta avanti per la crescita dello sport giovanile." Nella prima giornata dei Campionati Italiani, sono scese in campo 10 categorie delle cinture rosse femminili, regalando momenti intensi e spettacolo puro. Le atlete hanno dimostrato grande determinazione, mettendo in evidenza l'alto livello della competizione. Presente all'evento, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottoli-neato il valore educativo dello sport e del taekwondo nella crescita dei giovani: "Il taekwondo, come tutte le discipline sportive, è uno strumento straordinario di for-mazione, che insegna ai ragazzi il rispetto, la disciplina e il valore della sana com-petizione. È un piacere vedere una partecipazione così ampia, segno che il movi-mento continua a crescere con basi solide e prospettive importanti per il futuro", le parole di Abodi. L'appuntamento è ora per la seconda giornata di competizioni, in programma domani, che vedrà nuovi atleti sfidarsi sui quadrati per proseguire il cammino verso il titolo di Campione d'Italia.