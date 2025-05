Canelo Alvarez unifica le cinture mondiali supermedi battendo Scull a Riad

Il messicano Saul "Canelo" Alvarez, superstar della boxe, ha nuovamente unificato le quattro cinture mondiali dei supermedi battendo il cubano William Scull ai punti nel match disputato in Arabia Saudita, a Riad. Dopo un combattimento deludente, Canelo, detentore delle cinture WBC, WBA e WBO, ha recuperato la cintura IBF di Scull. I tre giudici hanno decretato la vittoria di 'Canelo' al termine di un match nel quale sono stati scambiati pochi colpi. Scull, che ha subito la sua prima sconfitta, è stato particolarmente difensivo, con un gioco di gambe efficace, ma senza riuscire a contrattaccare. "Lui ha boxato solo per restare in piedi - si è lamentato Canelo - odio quel tipo di combattimento, vengono solo per sopravvivere". Prossimo appuntamento per 'Canelo' (63 vittorie, 2 sconfitte), il match con l'americano Terence Crawford, campione dei super-welter, in programma a Las Vegas il 12 settembre. "Crawford è uno dei migliori, sarà un piacere", ha aggiunto il messicano che ha firmato un ricchissimo contratto con 'Riyadh Season'.