Canotta di Kobe Bryant venduta all'asta per 7 milioni di dollari

Una canotta da gioco n. 8 dei Los Angeles Lakers indossata da Kobe Bryant durante la sua stagione da 'rookie' (quindi al primo anno nella Nba) nel campionato 1996-'97, è stata venduta all'asta da Sotheby's per 7 milioni di dollari (circa 6 milioni e 100mila euro). Lo riferisce la Bbc, ricordando che si tratta del quarto maggior prezzo pagato per un cimelio sportivo.

Il primato, ricorda sempre la Bbc, rimangono i 24 milioni di dollari pagati per una casacca da gioco del leggendario campione del baseball Babe Ruth, seguito poi dai 10.1 milioni di dollari per una maglia da gioco n. 23 di Michael Jordan indossata durante i play off nella sua ultima stagione con i Chicago Bulls, mentre al terzo posto ci sono gli 8.8 milioni di dollari per la maglia dell'Argentina di Diego Maradona indossata dal fuoriclasse nel corso del match dei Mondiali del 1986 contro l'Inghilterra, quello del gol con 'la mano di Dio'. Questa maglia apparteneva all'ex nazionale inglese Steve Hodges, che l'aveva scambiata con Maradona a fine partita.