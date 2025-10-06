Canottaggio: 5/a edizione Breast Days nel segno dell'entusiasmo

Si è conclusa nel segno dell'entusiasmo e della grande partecipazione la quinta edizione dei "Roma Breast Days - Rema Roma per la vita" ideata e presieduta dal professor Giovanni Dal Pra, Uoc Chirurgia Plastica della ASL Roma1, di cui direttore generale è Giuseppe Quintavalle. L'evento che si è tenuto venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Roma tra la Sala rossa del Foro italico, il Circolo Tevere Remo, le "Corsie Sistine" del Complesso Monumentale dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia e l'immancabile Tevere. Quest'anno Generali Italia - Roma Clodio ha sostenuto e collaborato con la manifestazione, nel pieno rispetto dei valori e della mission di gruppo sulla sfera della salute, partner di vita. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Roma, Coni, Sport e Salute, Ordine di Malta, Asl Roma1, Federazione Italiana Canottaggio Fic, Federazione Italiana Nuoto Fin, Federazione Italiana Vela FIV e Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Sicpre. Il seguito evento si è articolato in due grandi appuntamenti: il Congresso scientifico per riflettere sulle novità della ricerca e la regata sportiva di canottaggio sul Tevere. Sono stati due momenti ideati per unire salute, sport e solidarietà che si sono concentrati sui trattamenti dei tumori della mammella e sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione attraverso l'attività sportiva. "Nelle sessioni scientifiche del Congresso sono state discusse le tecniche chirurgiche e le terapie di avanguardia che progressivamente hanno consentito di sfiorare il 90% di guarigioni nelle donne affette da tumore della mammella, dove comunque la prevenzione gioca un ruolo fondamentale", ha dichiarato il professor Giovanni Dal Pra durante il Congresso. Quest'anno hanno partecipato ben 19 equipaggi di sole donne e per la prima volta con una formula competitiva. Le 171 canottiere si sono sfidate nel tratto del Tevere tra Ponte Cavour e Ponte Margherita per 400 metri "a tutta". Il Ministero della Difesa ha portato a casa il trofeo Challenge che investe l'Istituzione rappresentata del titolo di Campione di Rema Roma per la Vita per l'intero anno. Al secondo posto l'Università del Foro Italico e terza classificata l'Associazione Incontradonna seguite dall'Ospedale Santo Spirito e dal Policlinico Gemelli ma, come ribadito dal professor Dal Pra, è stata l'entusiastica e sentita partecipazione di tutte le donne a trionfare. Dopo la premiazione, si è esibita la Banda musicale della Marina Militare, diretta dal Maestro - Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, con un Concerto che ha spaziato dall'Inno Nazionale di Goffredo Mameli alla musica di Nicola Piovani e di Ennio Morricone, e che ha concluso la serata nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine. Presidenti Onorari dell'evento sono stati Valerio Cervelli, Direttore della Chirurgia Plastica, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Carlo Magliocca, past President della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Diego Ribuffo, Direttore della Chirurgia Plastica, dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Maurizio Valeriani, Primario emerito di Chirurgia plastica. Il Congresso è un appuntamento ormai consolidato che riunisce a Roma le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e l'affiatamento dell'equipaggio di un 8 Jole in gara per la regata. L'evento rappresenta molto bene lo sforzo dell'Equipe Medica Multidisciplinare di una Breast Unit per aggiudicarsi la vittoria più grande: guarire le Pazienti. Le testimonial sono state Simona Renata Baldassarre, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità Regione Lazio, capitana dell'equipaggio, Isabella Rauti, Senatrice e Sottosegretario al Ministero della Difesa, capitana dell'equipaggio, Maria Spena, Componente del CDA Sport e Salute, il Generale Medico Vincenzo Campagna, Direttore del Policlinico Militare di Roma e Gianluca Franceschini Direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli, Attilio Parisi Rettore dell'Università Foro Italico, Paolo Barelli Presidente della Federazione Italiana Nuoto. Inoltre hanno partecipato: Adriana Bonifacino, Responsabile Senologia IDI-IRCCS, presente con la rappresentanza dell'equipaggio Fondazione Incontra Donna; Patrizia Frittelli, Direttore della Chirurgia Senologica dell'Ospedale Gemelli Isola e capitana dell'equipaggio, Annamaria Bianchi, Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e Capitana dell'equipaggio, Mimma Raffaele, Responsabile della Unità di Oncologia Medica della ASL ROMA 1 e capitana dell'equipaggio, Emilia Migliano, direttore della chirurgia plastica-dermatologica del San Gallicano e capitana dell'equipaggio, Antonella Campanale, dirigente del Ministero della Salute e capitana dell'equipaggio e Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina. Per le Donne della Stampa hanno partecipato la giornalista Claudia Cortegiani, capitana dell'equipaggio e l'attrice Livia Bonifazi, capitana dell'equipaggio Donne dello Spettacolo, con Janet De Nardis e Anna Russo. Infine Giovanna Coltelli, Direttrice dell'Ufficio Mostre della GNAMC, capitana dell'equipaggio. A coordinare la gara Angelo Montana, con il coinvolgimento dei Circoli Canottieri di Roma: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Canottieri Aniene, C.C. Todaro, C.C. Roma, C.C. Lazio, Circolo Ondina, Circolo della Rai, Circolo Canottieri Tre Ponti . Numeroso il pubblico ad applaudire, che ha letteralmente invaso la banchina del Tevere, oltre ai diversi personaggi in divisa, la presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.