"Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!". E' il post di incoraggiamento scritto da Aurelio De Laurentiis su X dopo la sconfitta patita dal suo Napoli in casa del Como.