Carlo Ancelotti smentisce voci di uscita dal Real Madrid: "Non deciderò mai io"

"Voglio essere molto chiaro, la mia data di uscita da questo club non la deciderò mai io, mai nella vita". Così Carlo Ancelotti ha risposto, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo, alla domanda se sia vero che avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid a fine stagione, voce diffusa ieri da alcuni media spagnoli.

Ancelotti, che mentre rispondeva ci ha anche riso sopra, ha aggiunto: "So perfettamente che arriverà quel giorno, ma non si quando e non lo deciderò io. Può arrivare domani dopo la partita col Salisburgo, o tra qualche partita. O tra un anno, o tra cinque, dipende. Ed è impossibile dirlo ora".

"Però ho un vantaggio - ha aggiunto -: abbiamo qui con noi come presidente Florentino (Perez, appena rieletto ndr) per altri quattro anni, e allora il mio obiettivo è raggiungerlo, fare lo stesso cammino di Florentino, così poi organizziamo un grande addio insieme".