Carlo Ancelotti verso la guida della nazionale brasiliana: accordo vicino

Carlo Ancelotti ha già raggiunto un accordo per guidare la nazionale brasiliana. 'Habemus l'allenatore' scrive il quotidiano As, che come tutti in Spagna dà per fatto il passaggio: il tecnico italiano si appresta a diventare il ct della Selecao da giugno, quando avrà chiuso la non facile stagione al Real Madrid. Tutti i media iberici già dalla tarda serata di ieri avevano infatti annunciato l'operazione, di cui si parla ormai da tempo.

"L'italiano sarà alla guida dei cinque volte campioni dal prossimo giugno, data chiave per la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) in vista delle partite contro Ecuador (3/6) e Paraguay (8/6), e non guiderà il Real Madrid nel Mondiale per club" scrive ancora As, che parla di un accordo con stipendio da 10 milioni di euro, lo stesso che percepisce al Real.

L'atteso ct dovrebbe guidare il Brasile fino al Mondiale del 2026, ma con l'opzione di rinnovare il suo contratto fino al 2030. Anche in Brasile, dove i media dedicano un capitolo 'Ancelotti', danno in dirittura d'arrivo l'affare, mentre la CBF non ha al momento confermato ma il presidente Ednaldo Rodrigues non ha mai nascosto di voler Ancelotti sulla panchina della Selecao. Ha aspettato che il tempo giocasse a suo favore, tenendo il tecnico italiano sempre in cima alla lista.