Carlos Alcaraz avanza agli ottavi degli Australian Open battendo Borges

Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale degli Australian Open. Il campione spagnolo ha eliminato in quattro set il portoghese Nuno Borges, n. 33 al mondo con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7(3/7), 6-2. Il miglior risultato a Melbourne per Alcaraz sono i quarti nel 2024, quando si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev. Anche il tedesco n.2 al mondo si è qualificato agli ottavi battendo in tre set (6-3, 6-4, 6-4) il britannico Jacob Fearnley (n.92)