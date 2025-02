Carlos Alcaraz commenta la squalifica di Jannik Sinner: "Il nostro obiettivo resta il numero uno"

Sulla sanzione, c'è poco da dire. Noi, che giochi Jannik o no, cerchiamo di fare bene in ogni torneo perché il numero uno è un obiettivo": così, ai media spagnoli, Carlos Alcaraz sulla squalifica di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda Clostebol.

"Ora, come sempre, cerchiamo di concentrarci sul lavoro - aggiunge il murciano da Doha dove è testa di serie n.1 - su ciò che dobbiamo migliorare, e da lì faremo del nostro meglio nei tornei per cercare di avvicinarci al numero uno".

"Che Jannik ci sia o meno a noi non cambia nulla. Cerchiamo di lavorare e continuare a fare del nostro meglio per arrivare al n.1", ¿Qué opinión le merece la sanción a Sinner? Buscará ahora recortar distancias y acercarse al número uno. En cuestión de la sanción, hay poco que opinar. Nosotros, juegue Jannik o no, intentamos hacerlo bien en cada torneo porque el número uno es un objetivo. Ahora mismo, como siempre, intentando enfocar en lo que tenemos que entrenar, en lo que tenemos que mejorar, y a partir de ahí vamos a hacerlo lo mejor en los torneos para intentar acercarnos al número uno.