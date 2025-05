Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali di Roma battendo Musetti

"Lorenzo è un grande giocatore e ha giocato bene per tutto il torneo, le condizioni non erano facili con il vento. Ho provato a fare del mio meglio e ho giocato un buon match. Sono felice per la mia prima finale a Roma e per come ho gestito le gare fin qui". Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo aver vinto contro Musetti conquistando la finale degli Internazionali. "Siamo due giocatori che cambiano spesso ritmo, mentre questa volta sono dovuto essere molto concreto per vincere, la mia solidità ha fatto la differenza oggi", ha concluso.