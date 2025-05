Carlos Alcaraz elogia Jannik Sinner: "Il miglior giocatore del mondo"

"In questi tre mesi non potevo immaginare come stesse, posso capire quello che dice quando parla dei giocatori che non lo hanno chiamato in questo periodo. Non l'ho chiamato, posso capire la sua sorpresa nel non ricevere chiamate da alcuni giocatori, non so se si aspettasse una mia chiamata e non so se si riferisse a me. Ci siamo sentiti qualche volta quando ha avuto qualche infortunio, ma non questa volta". Così Carlos Alcaraz nella conferenza stampa dopo aver vinto a Roma tornando sulla squalifica di Sinner.

"Jannik è il miglior giocatore del mondo. Ogni torneo che gioca lo fa alla grande. I numeri sono lì. Se io non gioco al mio meglio è impossibile vincere con lui - ha aggiunto -. C'è una differente energia quando giochiamo contro rispetto a quando gioco con altri giocatori".

E poi ancora: "E' stato il suo primo torneo dopo un lungo periodo senza match, io non posso immaginare le sue difficoltà perché non mi sono mai trovato in quella posizione. E' stato fantastico, lo rispetto molto per questo. Se Jannik vincerà le prime partite nel Roland Garros e andrà lontano allora continuerà a migliorare, vedremo".