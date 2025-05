Carlos Alcaraz esalta la rivalità con Jannick Sinner dopo la vittoria a Roma

Detenore del titolo a Roland Garros e fresco vincitore degli Internazionali di Roma, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha esaltato oggi a Parigi la sua "bellissima rivalità" con Jannick Sinner che ha battuto in finale al Foro Italico. "Per il pubblico, per gli appassionati di tennis - ha detto Alcaraz - penso che sia straordinario avere degli scontri fra certi giocatori che entusiasmano". "La nostra rivalità è bellissima", ha detto, rifiutando paragoni con leggende del tennis come Borg e McEnroe o Nadal-Djokovic.

Il giocatore spagnolo ha affermato di avvertire come "la gente sia impaziente ogni volta che devo giocare con Jannik": "Sono sempre partite di altissimo livello - ha continuato - e penso che anche per quelli che non amano per forza il tennis, sia qualcosa da non perdere, un po' come quello che Nadal ha rappresentato per molti tifosi". "Jannick - ha continuato - ha fatto una settimana incredibile a Roma, ma veniva da 3 mesi senza competizione e questa è una cosa che si fa sentire, soprattutto quando si va avanti nei grandi tornei". "Sono sicuro - ha continuato - che la prossima volta che ci affronteremo, lui cambierà delle cose, correggerà quello che ha fatto, si migliorerà".