Carlos Alcaraz: 'Non voglio essere il successore di Nadal, sono Carlos Alcaraz Garcia'

Carlos Alcaraz ha spesso affermato che Rafael Nadal era il suo eroe d'infanzia. Ma non sempre i paragoni sono utili. "Non voglio essere chiamato il successore di Rafa - afferma Alcaraz in una nuova serie di documentari su Netflix - Voglio essere chiamato Carlos Alcaraz Garcia".

Nadal, vincitore di 22 Slam e numero 1 al mondo per 209 settimane, concorda. "Quando sei giovane e ti paragonano costantemente a qualche professionista che è nel circuito da molti anni, a volte ti stanchi di sentirtelo dire - ha commentato - Questo porta a un eccesso di pressione e, alla fine, credo che possa distorcere la tua vita quotidiana e persino confonderti".

'My Way' segue Alcaraz lungo tutta la stagione 2024, durante la quale ha difeso il titolo di Wimbledon e ha anche vinto il suo primo trofeo all'Open di Francia, lo stesso Major che Nadal ha vinto il numero record di 14 volte. Nonostante questi successi, Alcaraz afferma di avere difficoltà a conciliare la vita professionale con quella personale: "Credo che in questo momento la mia paura sia che il tennis diventi un obbligo".

In una scena, Alcaraz parla tra le lacrime del momento in cui ha distrutto la racchetta dopo la sconfitta al secondo turno contro Gael Monfils all'Open di Cincinnati. "Il fatto è che non ero abbastanza forte, mentalmente, per superare tutto lo stress" dice.

Nelle scene finali, Alcaraz si chiede se abbia "la mentalità" per "diventare il più grande giocatore della storia". "Beh, al momento non lo so - risponde - Sono ancora giovane, ho molto davanti a me. Ma da quello che ho vissuto finora, preferisco decisamente anteporre la felicità a qualsiasi tipo di traguardo".