Carlos Alcaraz pronto per una possibile finale contro Sinner a Roma

"Una finale con Sinner? Non vedo l'ora, devo essere sincero. Non sarà facile per lui contro Tommy Paul, ma ho visto i suoi ultimi match e il livello è salito tantissimo". Così Carlos Alcaraz dopo aver battuto Lorenzo Musetti a Roma. "Ogni volta che gioco con lui è una battaglia - aggiunge -, ma sono momenti che mi piacciono e mi divertono. Giocare contro di lui qui a Roma sarebbe ancora più difficile, sarebbe un'ulteriore sfida ma vediamo chi vincerà stasera".

A chi gli chiede se si è sentito chiamato in causa quando Sinner disse di esser rimasto deluso da qualche giocatore dal quale si aspettava un messaggio di sostegno durante la squalifica, rimanendo deluso per il mancato appoggio, ha risposto: "Ho grande rispetto di lui, ma nei tre mesi di assenza non ci siamo parlati. Alla fine è un circuito, si può andare più o meno d'accordo con gli altri. Io con lui ho un ottimo rapporto anche fuori dal campo, ma non siamo così uniti. E' complicato quando si lotta per quelle posizioni".