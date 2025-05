Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale agli Internazionali d'Italia

"Sono molto contento di aver raggiunto tutti i quarti di finale dei tornei principali. L'obiettivo è provare a raggiungere le semifinali, ma per ora sono davvero entusiasta di quello che mi aspetta. Che io sia il più giovane a riuscirci o meno non è importante; l'importante è che ci sia riuscito". Così Carlos Alcaraz in mix zone dopo aver strappato il pass dei quarti per gli Internazionali d'Italia. Bisogna sempre cogliere gli aspetti positivi - ha aggiunto parlando del match con Khachanov -. Ci sono lati positivi e negativi. Giocare domani, con questa partita lunga e intensa, rende più difficile recuperare per il giorno dopo. Ma è una partita che ti dà fiducia, soprattutto a livello fisico, sapendo che possiamo sopportare partite lunghe e intense. Arrivo con molta fiducia". Infine sulla frase scritta in telecamera citando il film '300': "L'avevo programmata, ma poi, durante la partita, è successo che siamo partiti con tanto sole, e poi le nuvole hanno preso il sopravvento. È stato il momento perfetto".