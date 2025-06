Carlos Alcaraz trionfa su Jannik Sinner nella finale del Roland Garros

La finale del Roland Garros vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi di mezzo mondo che celebrano l'unicità della sfida tra i due campioni.

L'Equipe, lo storico quotidiano sportivo francese, apre con una foto con un abbraccio tra Sinner ed Alcaraz e la didascalia: "5H29 di leggenda". Più prolisso Le Figaro: "Alcaraz conserva la sua corona al Roland Garros dopo una finale da leggenda". Per il Time si tratta della "Più grande rimonta". "Tempo ed stupore", titola con un gioco di parole il Daily Express.

"Alcaraz compie una rimonta che sarà ricordata per secoli", titola The Guardian. In Spagna, ovviamente, i titoli sono tutti per Alcaraz: "Incredibile, Carlitos", scrive Marca. "Apoteosis", scrive il Mundo Deportivo. "Imperatore Carlos V", scrive Ad: mentre per El Mundo è "Carlos II del Roland Garros" facendo riferimento all'eredità di Rafa Nadal sulla terra rossa di Parigi.