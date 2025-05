Carolina Morace premiata ai FootbALL Awards 2025 per l'impegno nell'inclusività

Carolina Morace é tra i premiati dei FootbALL Awards 2025, assegnato dall'Uefa per l'impegno dei vincitori a favore dell'inclusività, della lotta alla discriminazione e delle iniziative a sostegno della comunità.

Morace, eletta al Parlamento europeo lo scorso anno, ex giocatrice ed ex ct della nazionale azzurra femminile, é stata anche la prima donna ad essere inserita nella Hall of Fame del calcio italiano, nel 2014.

In quanto membro della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, ricorda una nota, si è impegnata attivamente per la parità di genere nei consigli di amministrazione delle aziende e per i diritti LGBTQ+ in tutta Europa. Morace é inoltre membro del Consiglio Direttivo Uefa per il Calcio, nel quale svolge un ruolo attivo nella promozione del calcio femminile.

Premiata anche la Federcalcio ucraina, per l'iniziativa nazionale a favore del calcio pro amputati, volta ad aiutare i veterani di guerra ad adattarsi alla vita dopo il trauma.