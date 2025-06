Carraro 'votate Buonfiglio o Pancalli se uniscono Coni'

"La mia è stata una candidatura per una transizione, perché negli ultimi anni ho visto profonde divisioni visto che alcune federazioni di grandi rilievo non hanno mai partecipato a nostri lavori". Lo ha detto il candidato alla presidenza del Coni, Franco Carraro, nel suo intervento prima delle elezioni. "Pancalli e Buonfiglio sono persone di qualità e hanno le caratteristiche per guidare il Coni, ma mi preoccupa che siano due leader di schieramenti contrapposti - ha aggiunto -. Se eletti si propongono di unificare il nostro mondo che è la priorità assoluta. Per questo lascio la libertà di votarli se ritengono di poter portare alla nostra compattezza".

Carraro poi spiega le quattro priorità del prossimo quadriennio: "Bisogna supportare la preparazione olimpica, collaborare tutti insieme in Consiglio Nazionale al fine di formulare proposte concrete al Governo per rendere meno difficile la vita di tutte le nostre asd. Poi la terza priorità sarà quello di dialogare meglio con la politica e la quarta fare sinergia con Sport e Salute".

"Considero positivo il lavoro di Giovanni Malago' - ha concluso Carraro - e per questo ritengo debba essere confermato il segretario generale Carlo Mornati e la squadra che ha lavorato con lui"