Casini, 'Non è il momento di abolire Decreto Crescita'

Il quadro normativo deve aiutare la Serie A, dunque togliere ora il Decreto Crescita non sarebbe il momento opportuno. Attendiamo di raccogliere dati e comprendere se ha funzionato o meno, nel frattempo. Così ha affermato il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, durante il Social Football Summit. Parlando delle scommesse, ha aggiunto: "Non è concepibile che il calcio non tragga alcun profitto da ciò che produce. Parliamo di oltre un miliardo di euro versato allo Stato". Per quanto riguarda l'incremento dei ricavi, secondo Casini, le infrastrutture sono fondamentali. "Sono il problema principale. Purtroppo è un problema della Serie A, ma non è colpa della Serie A. La deresponsabilizzazione delle autorità istituzionali non è accettabile - ha spiegato - Le squadre di A devono assumersi una minima parte di responsabilità perché non hanno investito negli anni '80 e '90 con le risorse che avevano a disposizione. Ma se osserviamo oggi Milan e Inter, il problema non è nelle risorse che ci sono, ma è un tema burocratico. Di incapacità dei soggetti pubblici coinvolti nel velocizzare i lavori".