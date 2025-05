Casper Ruud elogia Jannik Sinner dopo la sconfitta agli Internazionali

"Sì, è la cosa più vicina alla perfezione che abbia mai visto, almeno come giocatore che gioca contro qualcuno". Lo ha detto Casper Ruud in mixed zone dopo aver perso agli Internazionali contro Jannik Sinner parlando proprio del n.1 del mondo. "Tutto quello che usciva dalla sua racchetta sembrava andare a cento miglia all'ora - ha aggiunto -. I suoi colpi tornavano indietro come se stesse sparando, erano molto pesanti. E' stato semplicemente impressionante". E poi ancora: "E' come se guardassi il ragazzo e dicessi 'Wow, questo è di un livello successivo', non so cos'altro dire. Ovviamente avrei voluto che fosse un incontro più combattuto e avrei voluto poter dare anche alle persone un match più lungo, mi sentivo pronto, ma lo era anche lui". Analizzando la sua partita ha poi spiegato: "Il servizio è il colpo che mi ha deluso di più, poi Jannik era ovunque oggi".