Cdm; Amiez guida lo slalom Val d'Isere, azzurri indietro

Il francese Steven Amiez é al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Cdm in Val d'Isere, il terzo della stagione. Dietro di lui il norvegese Henrik Kristoffersen e l'austriaco Manuel Feller. Per l'Italia - con soli quattro atleti al via su una pista dal tracciato non complicato, fondo abbastanza duro ed una leggera nevicata - Alex Vinatzer, unico azzurro tra i migliori trenta, ha chiuso indietro, 17/o. Ancora più in ritardo Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Assente il francese Clement Noel, vincitore dei primi due slalom della stagione, dopo una gran botta riportata nl gigante di ieri, é rientrato alle competizioni dopo piu di un anno l'austriaco Marco Scwarz che si era infortunato a fine 2023 a Bormio. Per lui 10/o tempo in questa prima manche. In forte riatardo invece l'atteso brasiliano ed ex atleta della Norvegia Lucas Pinheiro Braathen.