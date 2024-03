Cdm: Brignone esulta 'sono orgogliosa di me stessa

"Vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico". Federica Brignone esulta dopo il successo nel gigante di Aare. "Nella prima manche non ero così contenta perché non avevo grande fiducia - racconta l'azzurra al traguardo -. Mi sono detta che avrei dovuto fare l'impossibile nella seconda, questa pista mi piace. Sono stata fortunata perché non mi sentivo bene nella prima parte che poi è stata tolta e questo mi ha favorito tanto perché quel tratto aveva neve aggressiva, ma avevo fiducia di rimontare e così è stato. Ho provato a fare il massimo, sono entrata in ritmo, ho spinto e mi è venuto tutto bene, non pensavo di farlo così bene. Sono scesa senza timore di uscire, ma soltanto a spingere porta dopo porta. Vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico, il clima in squadra è bello e anche con gli allenatori stiamo facendo unn grande lavoro. Adesso mi lancio in slalom con il solo intento di divertirmi".