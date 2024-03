Cdm donne: nel gigante di Aare in testa Hector e Brignone terza

Ma svizzera Lara Gut-Behrami e' davanti all'azzurra Aare (Svezia) 9 mar - Sotto una leggera nevicata e su una pista dal fondo molto mosso e difficile che ha provocato distacchi consistenti, la svedese Sara Hector in 1.10.94 e' al comando dopo la prima manche del gigante di cdm di Aare, il penultimo della stagione. Dietro di lei la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.11.55 mentre terza e' l'azzurra Federica Brignone in 1.12.10. Per l'Italia c'è' poi il quarto posto di Marta Bassino in 1.12.33. Decisamente piu' indietro Elisa Platino in 1.14.80, Roberta Melesi in 1.14.83 e Asja Zenere in 1.15.28. A Gut-Behrami basta finire la gara davanti a Brignone per aggiudicarsi comunque anticipatamente la coppa di disciplina. Seconda manche alle 13,30.