Cdm: francese Noel guida slalom ad Aspen, azzurro Sala ottavo

Il francese Clement Noel è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Aspen, in Colorado. Con il tempo di 52.39, precede lo svizzero Loic Meillard (52.66) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (53.46). Miglior azzurro è Tommaso Sala, ottavo in 53.91 dopo una sciata regolare senza apparentemente forzare. Più indietro gli altri italiani. Alex Vinatzer, probabilmente stanco dopo le due belle gare di gigante ai 2600 metri metri di altitudine di Aspen, ha commesso diversi errori chiudendo in forte ritardo con il tempo di 55.73 che gli vale la 27/a posizione. La gara è partita con un' ora di ritardo sul programma originario dando più tempo agli organizzatori per ripulire la pista dopo una nevicata notturna: nella parte alta il fondo e' tornato ghiacciato ma fragile mentre e' piu' morbido e scivoloso sul finale provocando diverse uscite - tra cui quella di Giuliano Razzoli - nonostante il tracciato ritmico ma anche molto angolato.