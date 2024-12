Cdm: Odermatt guida gigante Val d'Isere, De Aliprandini 15/o

Dopo le clamorose uscite nelle prime due gare, lo svizzero Marco Odermatt in 1'04"80 é al comando della prima manche dello slalom gigante di cdm di Val D'isere. Dietro di lui - sul continuo ripido ed impegnativo muro della Face De Bellevarde e sotto una nevicata che ha reso più complicato il fondo della pista - ci sono il norvegese Henrik Kristoffersen in 1'04"95 e l'altro svizzero Loic Meillard in 1'05"12. Per l'Italia - fuori per un errore Alex Vinatzer - il migliore, ma lontano dai primi, é il trentino Luca De Aliprandini 15/o in 1'06"41. Ancora più indietro Hannes Zingerle e Giovanni Borsotti, mentre fuori tempo massimo per l'ammissione alla seconda manche sono già finite Filipoo Della Vite e Simon Talacci.