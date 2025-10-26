Cdm: Odermatt in testa al gigante di Soelden, italiani indietro

Lo svizzero Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni dello sci, è al comando in 58.18 dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della nuova annata agonistica. Immediatamente dietro di lui gli austriaci Marco Schwarz in 58.19 e Stefan Brennsteiner in 58.54.

Dopo la prova dei primi trenta concorrenti, miglior azzurro - in una gara con partenza abbassata per il forte vento in quota ma con nebbia e visibilità non perfetta più in basso su un fondo come sempre durissimo di una pista molto ripida - è al momento il veterano trentino Luca De Aliprandini, 17/o in 59.88. Poco più indietro Alex Vinatzer in 59.96 seguito poi da Giovanni Borsotti in 1.00.53 e Filippo Della Vite in 1.01.20.