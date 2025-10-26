Cdm: Odermatt vince il gigante a Soelden, Vinatzer buon ottavo

Successo n.46 in carriera per il campione svizzero Marco Oderrmatt che ha vinto lo slalom gigante di Solden, prima gara della stagione 2025/26 della coppa del mondo di sci. L'elvetico ha chiuso con il tempo totale di 1.56.03, precedendo l'austriaco Marco Schrwarz (1.56.27) ed il norvegese Atle Lie McGrath (1.56.30).

Per l'Italia - dopo una seconda manche disturbata da vento forte e partita in ritardo per una forte nevicata e fitta nebbia - con una bella prova il migliore è stato Alex Vinatzer, ottavo con 1.57.05. L'altoatesino è riuscito a rimontare ben 13 posizioni sulla prima manche. Poi in classifica ci sono Luca De Alipradini 22/0 e Giovanni Borsotti 24/o.

Dopo un periodo di pausa, anche la coppa del mondo uomini passerà in Finlandia per il prossimo appuntamento: lo slalom speciale di Levi del 16 novembre.