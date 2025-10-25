Cdm: Scheib vince gigante a Soelden, 17/a l'azzurra Zenere

L'austriaca Julia Scheib ha conquistato la prima vittoria in carriera in coppa del mondo, imponendosi nello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della stagione. Era dal 2016 che una austriaca non vinceva in questa disciplina e Schieb ci è riuscitacon due ottime manche, chiudendo col tempo di 2.16.51. Secondo posto per la statunitense Paula Moltzan (2.17.09) e terzo per la svizzera Lara Gut-Behrami (2.17.62) davanti alla americana Mikaela Shiffrin.

Per l'Italia, in una gara deludente dopo la prematura uscita di scena di Sofia Goggia per un errore nella prima manche, in classifica c'è una sola azzurra: Asja Zenere, 17/a in 2.19.27. Per le ragazze, il prossimo appuntamento di coppa è tra due settimane con lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, oltre il circolo polare artico.

A Soelden invece domani va in scena il gigante uomini. L'Italia schiererà il veterano trentino punta della squadra Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger. Il tutto su una pista in cui gli azzurri hanno sinora collezionato solo due secondi posti: Max Blardone nel 2004 e Manfred Moelgg nel 2012. L'attesa è cosi tutta per l'asso elvetico Marco Odermatt.