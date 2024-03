Cdm: Shiffrin, rientro sabato ma la coppa è persa

"Non è questione di lottare o meno. Ormai è un fatto matematico". La campionessa Mikaela Shiffrin sul suo profilo social ha preso atto che ormai è troppo tardi per pensare alla conquista della sesta coppa del mondo. Troppo largo è il distacco di 326 punti che la separa dalla svizzera Lara Gut-Behrami, quando mancano sei gare alla fine della stagione. Complimenti impliciti dunque all'elvetica e alle sue grandi prestazioni, ottenute soprattutto da quando, più di un mese fa, Shiffrin cadde rovinosamente a Cortina. Ma ora la statunitense sta bene e tornerà in gara ad Aare, in Svezia, nel prossimo fine settimana. L'attendono un gigante ed uno speciale.