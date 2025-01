Cdm: superG Kitzbuehel interrotto per la caduta di Pinturault

Il superG di Kitzbuehel é stato interrotto una decina di minuti per la brutta caduta del campione francese Alexis Pinturault, rovinosamente finito nelle reti dopo una forte torsione colpendo il palo di una porta. Il francese ha provato a rialzarsi da solo ma non ci é riuscito. E' stato così fatto intervenire l'elicottero per portarlo in ospedale per i necessari controlli.