Celebrazione in Alto Adige per il 50° anniversario della Valanga azzurra

Trafoi, in Alto Adige, ha ospitato i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della Valanga Azzurra, il gruppo di cinque campioni dello sci alpino italiano che sono entrati nella leggenda con il loro risultato storico, ottenuto il 7 gennaio 1974, quando hanno conquistato i primi cinque posti nello slalom gigante di Berchtesgaden, in Germania. All'evento hanno partecipato i leggendari membri della squadra, Piero Gros, Gustav Thöni, Helmuth Schmalzl e Tino Pietrogiovanna, insieme a Linda Stricker (moglie di Erwin, scomparso nel 2010), Herbert Plank, Paolo De Chiesa, Marcello Varallo e Chicco Cotelli. "È stato un periodo molto bello, perché almeno tre o quattro di noi erano sempre nelle prime dieci posizioni", ha ricordato Thöni durante i festeggiamenti. L'evento si è svolto presso l'hotel Bellavista. "La festa potevamo farla solo a casa di Gustav, che per noi è stato il grande capitano, il nostro trascinatore", ha affermato Gros in merito. All'iniziativa non poteva mancare l'erede della Valanga Azzurra, Alberto Tomba. "Festeggiamo - ha detto - tra ragazzi, tutti di una certa età, ma è sempre un'emozione ritrovarsi insieme a campioni che erano i miei idoli".