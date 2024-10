Cento calciatrici a Fifa, stop a accordi con Arabia Saudita (2)

"Le autorità saudite hanno speso migliaia di milioni in patrocini sportivi per tentare di sviare l'attenzione dalla brutale reputazione del regime in materia di diritti umani, ma il trattamento delle donne parla da solo", scrivono le giocatrici nella lettera anticipata da El Pais. La missiva dopo che la Fifa ha firmato ad aprile un "accordo globale" con Aramco, divenuta "socio mondiale principale" dell'organismo fino a fine 2027, assieme alla Coca Cola, Adidas, Qatar Airways o Hyndai-Kia. Tra le firmatarie, l'attaccante spagnola Maitane Lopez e l'attaccante finlandese della squadra Real Sociedad, Sanni Franssi, entrambe impegnate nelle nazionali e attualmente nel NJ/Ny Gotham della Lega statunitense. Ma anche la capitana della nazionale canadese, Jessie Fleming, o Becky Sauerbrunn, ex capitana della nazionale statunitense, vincitrice dei Mondiali 2015 e 2019. Le calciatrici accusano la compagnia petrolifera saudita di avere "una responsabilità evidente nella crisi climatica" di proprietà "di uno stato che criminalizza le persone Lgtbiq+. e che opprime sistematicamente le donne", per cui "non ha diritto di sponsorizzato il nostro bello sport".