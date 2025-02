Cesc Fabregas critica il Var dopo la sconfitta del Como contro la Juventus

"Sono soddisfatto della prestazione, non abbiamo meritato di perdere. Però poi ci sono cose contro cui non puoi lottare e così è più difficile". Il tecnico del Como Cesc Fabregas si sfoga, ai microfoni di Sky Sport, dopo un episodio in area della Juventus durante la sfida persa contro i bianconeri, un tocco di mano di Gatti su cui arbitro e Var non sono intervenuti.

"Non c'è interpretazione, è un rigore chiarissimo - dice ancora l'allenatore del Como -. Douivkas prende palla col petto, se il difensore non prende la palla con la mano lui controlla la palla davanti al portiere e ha un'occasione incredibile. Ora vai a casa con zero punti, però oggi non sto zitto perché è successo tante volte a gennaio, contro Lazio, Milan, Udinese e Atalanta. Sono tante partite che è successo, io devo difendere il Como".

"Non dò colpe all'arbitro, perché può non vederlo, ma quando le immagini vanno al Var e nessuno interviene mi fanno venire dubbi. Dubbi su come gestiscono la partita da una parte e dall'altra. Chiediamo un po' di giustizia", conclude Fabregas.