Champions: 0-0 con lo Sporting, Borussia Dortmund agli ottavi

Borussia Dortmund e Sporting Lisbona hanno pareggiato 0-0 nel ritorno dei playoff di Champions League giocato sul campo del Westfalenstadion. Grazie alla vittoria 3-0 del Borussia in Portogallo la squadra tedesca accede agli ottavi, dove affronterà i francesi del Lille o gli inglesi dell'Aston Villa, con gara di ritorno in trasferta. Il sorteggio é in programma venerdì 21 a Nyon.