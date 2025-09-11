Champions: all'Estadio Metropolitano di Madrid la finale 2027

L'Estadio Metropolitano di Madrid ospiterà la finale della Champions League 2027, mentre a Varsavia si giocherà la finale della Champions femminile dello stesso anno. Lo ha deciso il Comitato esecutivo Uefa, riunitosi oggi a Tirana. Salisburgo sarà la sede della Supercoppa 2026.

Sono state esaminate, spiega una nota, le richieste della Federcalcio spagnola e di quella italiana di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio Uefa. Il Comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di aver ascoltato il parere di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi.

L'organo di governo ha inoltre approvato una modifica al regolamento delle competizioni Uefa maschili per club 2025-'26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortuni o malattie a lungo termine durante la fase di campionato fino alla sesta giornata inclusa. Questo per garantire che le liste dei convocati non vengano ingiustamente ridotte e che i giocatori siano tutelati da un carico di lavoro aggiuntivo.