Champions: Alonso 'Inter grande squadra, ma Leverkusen è pronto'

"Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d'Europa, ma siamo pronti e ci siamo allenati, c'è grande aspettativa per noi. L'Inter è una squadra con grande continuità, sono molto solidi e hanno un'idea chiara di cosa vogliono. Sanno dove portare le partite, sono molto maturi e sarà fantastico giocare contro di loro". Lo ha detto il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. "È una squadra vincente, hanno giocato la finale di Champions League due anni fa, hanno vinto lo scudetto: hanno un'idea molto solida di cosa vogliono fare, controllano le partite molto bene. Hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo, non vediamo l'ora di ospitarli nel nostro stadio - ha aggiunto -. Solo 3 sconfitte nelle ultime 75 partite? Non diciamolo a voce alta. Però dice tanto di questo club e di questa squadra, penso che siamo migliorati tanto e penso che vogliamo giocare sempre per vincere. Ci proveremo in tutti i modi anche domani, vogliamo qualificarci tra le prime otto e il nostro obiettivo è quello di provare a vincere in ogni competizione. Domani ci aspetta un'altra grande partita. Futuro in Italia? Non chiudo nessuna porta - ha concluso Alonso - per quanto riguarda il futuro. Però al momento il mio focus è tutto sul Bayer Leverkusen