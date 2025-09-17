Champions: Atalanta; Juric 'con Psg differenza abissale'

"Secondo me la differenza è stata abissale. Abbiamo fatto bene dopo il primo gol, quando abbiamo fatto 25' giusti. Loro sono di un altro livello rispetto a noi. Vado controcorrente e dico che da questa partita prendo un sacco di spunti positivi". Così l'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric commenta, ai microfoni di Sky, la pesante sconfitta contro il Psg nella prima giornata di Champions League.

"Ci mancano quattro giocatori che hanno un peso specifico - ha aggiunto - Ci sono Musah, Bernasconi, Kossounou e se rientrano gli altri possiamo essere competitivi. Analizzando le partite abbiamo visto che le uniche squadre che gli hanno fatto del male sono Strasburgo e Lens. Abbiamo scelto di giocare in questo modo, ma io ho preso tanti spunti positivi".