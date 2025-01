Champions: Atalanta, Milan e Juve ai playoff

Atalanta, Milan e Juventus dovranno giocare i playoff per continuare il cammino in Champions League. Le tre italiane non sono rientrate nella top 8, mancando la qualificazione diretta: la squadra di Gasperini ha pareggiato 2-2 a Barcellona. Crollo invece per i rossoneri, sconfitti 2-1 dalla Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, e per la squadra di Motta battuta 2-0 in casa dal Benfica.