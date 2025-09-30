Champions: Barca-Psg; Luis Enrique 'niente alibi per assenze'

L'allenatore della squadra campione d'Europa, Luis Enrique, torna nella sua Barcellona, "la città dove ho lavorato di più e il club dove ho giocato di più. Sono contento di tornare in quella che considero casa mia". Il tecnico del Psg, alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani alle 21 non ha nascosto l'emozione, ma allo stesso tempo non vuole alibi per i suoi quattro assenti eccellenti Douè, Kvara, Marquinhos e Dembelé: "Non ci sono scuse, non è il nostro stile: l'obiettivo è comunque vincere e dare la nostra miglior versione".

Nell'intervista a Sky, l'allenatore spagnolo ha mostrato le maglie speciali che indosserà il club, con il logo della fondazione dedicata a Xana, la figlia prematuramente scomparsa. Le divise finiranno poi all'asta e il ricavato verrà devoluto proprio alla fondazione. "Ringrazio il presidente per questo gesto, possiamo aiutare tanti bambini".

In vista del big match, ha parlato anche il tecnico del Barcellona, Hansi Flick. "Giochiamo contro la squadra migliore del mondo. Il Psg ha un grande allenatore e grandi giocatori. È una grande sfida".

Barça che ritrova Lamine Yamal, ma che deve fare a meno degli infortunati Fermin Lopez, Joan Garcia e Gavi: "Fa parte del nostro lavoro: dobbiamo saper gestire gli infortuni. Ci mancano giocatori importanti a centrocampo, ma dobbiamo avere fiducia nei giovani", ha aggiunto il tecnico blaugrana.

Infine, Flick sulle possibilità della sua squadra in Champions League: "Siamo il Barcellona e siamo sempre tra i favoriti, ma la strada è molto lunga e dobbiamo lavorare sodo. Cerchiamo una rivincita per l'eliminazione della scorsa stagione? Non guardiamo al passato; tutto è cambiato: il Psg, i giocatori, il Barcellona".