Champions: Borussia; Terzic, conosco impatto emotivo di San Siro

"Ho giocato in questo stadio contro l'Inter, conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Sappiamo che domani il Milan potrà contare sui propri tifosi": lo dice il tecnico del Borussia Dortmund Ediz Terzic alla vigilia della sfida Champions contro il Milan. "Questo è uno stadio importante e siamo felici di poterci giocare. Dovremo essere nella partita sin dall'inizio domani, perché sappiamo che il Milan cercherà di far esaltare i suoi tifosi. Abbiamo grande rispetto per la sfida ma anche grande fiducia nelle nostre forze. Sappiamo che contro un avversario del genere non possiamo commettere molti errori e ci prepareremo". E Terzic non sembra convinto dell'assenza di Leao. "Non sono certissimo che non ci sarà domani, aspetto la formazione ufficiale per saperlo. Se vi dicessi quale giocatore toglierei al Milan fareste solo i titoloni...".