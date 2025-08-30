Champions: calendario, si parte il 16/9 con Juve-Borussia

La Uefa ha reso noto il calendario della fase a gironi della Champions League che prenderà il via il prossimo 16 settembre.

La prima delle italiane a scendere in campo sarà la Juventus che il 16 settembre alle ore 21 sfiderà il Borussia Dortmund. Mercoledì 17 sono in programma PSG-Atalanta e Ajax-Inter - entrambe alle 21 - mentre giovedì 18 è in programma Manchester City-Napoli, sempre alle 21.