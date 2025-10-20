Champions: Chivu, siamo l'Inter e dobbiamo pensare in grande

Noi siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Poi tra il dire e il fare la strada è lunga. Abbiamo una società che ci dà tutto per fare bene. Noi dobbiamo cercare di essere in primavera ancora in tutte le competizioni, io questo intendo quando parlo di arrivare in fondo. Mi riferisco all'opportunità di stare a marzo-aprile coinvolti ovunque. Dobbiamo provarci". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.

"Dobbiamo mantenere entusiasmo ma anche evitare i passi falsi. Abbiamo ambizione e convinzione di andare avanti, seguendo la stessa linea e forza dimostrata nelle ultime settimane", ha proseguito l'allenatore nerazzurro.