Champions: Chivu, vedremo domani se Lautaro sarà a disposizione

"Lautaro oggi non si è allenato per un piccolo problema, lo valuteremo domani e vedremo se riusciremo ad averlo a disposizione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League.

"Per me questa squadra è forte e lo ha dimostrato anche a Torino, poi se guardiamo il risultato si può puntare il dito - ha aggiunto -. Per me manca poco per dare continuità a quello di buono abbiamo visto e che vogliamo si continui a fare. Manca poco per dare morale a questa squadra che sta cercando di uscire da questa situazione. Si tratta solo di risultati, non di prestazione".